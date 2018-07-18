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В областном бюджете не хватает средств на зимнюю уборочную технику
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В областном бюджете не хватает средств на зимнюю уборочную технику 

САРАТОВ24 39 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Положенных по закону автомобилей ожидают 36 многодетных семей региона. В текущем году планируется выделить 26 новеньких «железных коней», тогда останется 10 «необавтомобиленных» семей. Такие цифры озвучены на заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству.
“Можно было бы 30 миллионов рублей, которые выделяются на камеры фотовидеофиксации, перераспределить на автомобили для многодетных”, — предложил областной депутат Станислав Денисенко. Ему пояснили, что данные средства выделяются не на камеры, а на функционирование системы, рассылку извещений.
Народный избранник Александр Анидалов озадачился: почему в Хвалынске выделяется в два раза больше средств на закупку зимней дорожной техники, чем в Балакове.
“Когда изучали потребность, от муниципальных образований сделали запросы, и выбрали, исходя из расчета, кому одна единица, кому две, — пояснил первый заместитель министра по делам территориальных образований Алик Сабрига. — Мы руководствовались показателями бюджетной обеспеченности, протяженности дорог, наличия действующей коммунальной техники. Первоначально Балаково прислало заявку на три единицы. На данном этапе согласовано выделить одну единицу. Это болезненное решение”.
“А иглы под ногти пробовали загонять? — поинтересовался Анидалов. — Если на Балаковскую АЭС в случае аварии не сможет зимой техника доехать, что делать? Третий по размерам город области получит когда-нибудь нормальные субсидии на дороги?”
“Балаково получит нормальные деньги ровно тогда, когда и все другие районы получат нормальные деньги”, — заверил председатель думского комитета Владимир Капкаев.
Выделяемых на обеспечение деятельности мировых судей пяти миллионов рублей хватит до середины сентября. Регион снова может прийти к тому, что у комитета не будет марок на отправку корреспонденции. Структуре необходимы на эти цели 15 миллионов рублей.
“Ну и хорошо, меньше бабушкам придет писем, что они не платят за капремонт”, — порадовался Александр Анидалов.
Владимир Капкаев предложил областному правительству провести анализ, сколько необходимо бюджетных средств государственным организациям, чтобы решать свои задачи.
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