ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам, которые потеряли доступ к своим землям на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

Согласно пресс-релизу, суд встал на сторону 1649 истцов — 1646 частных фермеров и трех сельхозкомпаний, которым России предписали выплатить компенсации от 1500 до 50 тысяч евро в зависимости от размера ущерба.

По версии ЕСПЧ, ответчиком по этому делу является Россию, «не смотря на то, что вина за незаконные действия лежит на администрации ПМР». По мнению суда, " Молдавия не контролирует территорию Приднестровья", и так как «без поддержки России, ПМР не существовало бы, российская сторона должна компенсировать весь ущерб, нанесенный фермерам».

Вопрос с сельхозугодьями общей площадью 6,5 тысяч гектаров, которые находятся в Дубоссарском районе на территории ПМР, но принадлежат молдавским фермерам, много лет был спорным. Из-за особенностей приднестровского законодательства фермеры испытывали проблемы с доступом к этим землям и с вывозом с них урожая. Лишь летом этого года фермерам начали разрешать работать на этих угодьях.