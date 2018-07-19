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ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам, которые потеряли доступ к своим землям на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.
Согласно пресс-релизу, суд встал на сторону 1649 истцов — 1646 частных фермеров и трех сельхозкомпаний, которым России предписали выплатить компенсации от 1500 до 50 тысяч евро в зависимости от размера ущерба.
По версии ЕСПЧ, ответчиком по этому делу является Россию, «не смотря на то, что вина за незаконные действия лежит на администрации ПМР». По мнению суда, "Молдавия не контролирует территорию Приднестровья", и так как «без поддержки России, ПМР не существовало бы, российская сторона должна компенсировать весь ущерб, нанесенный фермерам».
Вопрос с сельхозугодьями общей площадью 6,5 тысяч гектаров, которые находятся в Дубоссарском районе на территории ПМР, но принадлежат молдавским фермерам, много лет был спорным. Из-за особенностей приднестровского законодательства фермеры испытывали проблемы с доступом к этим землям и с вывозом с них урожая. Лишь летом этого года фермерам начали разрешать работать на этих угодьях.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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