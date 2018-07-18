Ещё
В центре госуслуг на Ангарской улице появился новый сервис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре госуслуг на Ангарской улице появился новый сервис 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Налоговая служба расширила перечень услуг, предоставляемых в центрах «Мои документы». Теперь в столичных МФЦ, в том числе на Ангарской улице, стало возможным подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом рассказали в пресс-службе центров «Мои документы».
— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же горожане могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время без привязки к месту жительства, — поделился специалист пресс-службы.
Для получения услуги необходимы паспорт, уведомление, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также при наличии — копия ИНН.
Напомним, центр госуслуг Западного Дегунина находится по адресу ул. Ангарская, д. 1, корп. 7. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
О творчестве Михаила Задорнова поговорят в библиотеке на Дмитровке На Весенней улице прошли соревнования «Лето в городе» Глава управы Оксана Молодецкая совершит очередной обход дворовой территории многоквартирных жилых домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»143
Россиянам дадут еще один выходной66
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры68
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение