В центре госуслуг на Ангарской улице появился новый сервис

Налоговая служба расширила перечень услуг, предоставляемых в центрах «Мои документы». Теперь в столичных МФЦ, в том числе на Ангарской улице, стало возможным подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом рассказали в пресс-службе центров «Мои документы».

— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же горожане могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время без привязки к месту жительства, — поделился специалист пресс-службы.

Для получения услуги необходимы паспорт, уведомление, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также при наличии — копия ИНН.

Напомним, центр госуслуг Западного Дегунина находится по адресу ул. Ангарская, д. 1, корп. 7. (ео)