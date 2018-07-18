Названа дата проведения 61-й церемонии вручения «Грэмми»

Оргкомитет музыкальной премии «Грэмми» определился с датой проведения 61-й церемонии, сообщает Billboard.

Как рассказал генеральный директор Национальной академии искусства и техники грамзаписи Соединенных Штатов Нил Портноу, торжественная церемония состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе

Премию вручат в Staples Center, а имена номинантов в 84 категориях станут известны 5 декабря текущего года.

Ранее музыкальная премия MTV VMA огласила список претендентов на премию в этом году. Лидером по количеству номинаций стала рэперша Карди Би, которая в этом году впервые стала мамой.