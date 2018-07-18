Ещё
Названа дата проведения 61-й церемонии вручения «Грэмми»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата проведения 61-й церемонии вручения «Грэмми» 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Оргкомитет музыкальной премии «Грэмми» определился с датой проведения 61-й церемонии, сообщает Billboard.
Как рассказал генеральный директор Национальной академии искусства и техники грамзаписи Соединенных Штатов Нил Портноу, торжественная церемония состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе.
Премию вручат в Staples Center, а имена номинантов в 84 категориях станут известны 5 декабря текущего года.
Ранее музыкальная премия MTV VMA огласила список претендентов на премию в этом году. Лидером по количеству номинаций стала рэперша Карди Би, которая в этом году впервые стала мамой.
Газета.Ru: последние новости
Безработица в России составила 4,7% в июне Эксперт раскрыл причину снижения доли России в госдолге США Промпроизводство в России выросло на 3%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»143
Россиянам дадут еще один выходной66
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры68
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение