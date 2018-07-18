Л. Печатников: Число вакансий в Москве в 6,4 раза превышает количество зарегистрированных безработных

Об этом в рамках Московского урбанистического форума — 2018 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«У нас создаются новые рабочие места. Уровень общей безработицы понизился до 1,3%, а это самый низкий показатель. У нас в 6,4 раза вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. И я хочу сказать, что на бирже труда не зарегистрировано ни одного врача, ни одной медсестры», — сказал Л. Печатников.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля 2018 г. в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.