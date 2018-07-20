Все беды в одно лето: как долго Вторчермету сидеть без воды и почему перенесли сроки подключения

Не повезло этим летом жителям Вторчермета: закрывают на ремонт то одну, то другую улицу, мусор вовремя не вывозят, а горячая вода пропала ещё в середине мая. Раньше жилой фонд запитывался от котельной «Юг-Энергосервис», и люди терпели длительные отключения каждое лето, теперь их переведут на ТЭЦ-19, и все гидравлические испытания пойдут по общегородскому графику.

Части жилого фонда обещали дать воду в 20-х числах июля, однако сейчас стало известно об отставании от плана.

«Сначала обещали дать воду 5 июля, потом продлили до 20 июля. Сейчас вообще говорят, что до середины сентября», — написала нам жительница Вторчермета.

— Заказчик этих работ — администрация города, реконструкцию ведёт подрядчик, все работы запланированы в два этапа, — разъяснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. — После первого этапа мы должны подключить примерно половину жилого фонда к воде, но сейчас известно, что работы в первом этапе затянулись. Точную дату нам пока не называют, но, как только первый этап закончат, мы промоем сети и подключим к горячей воде около 350 домов, остальные — когда реконструкция закончится полностью.

В мэрии пояснили, что перенос сроков в графике связан с тем, что тепловые сети, которые реконструируются, пересекаются с газовыми, и понадобилось согласование работ с «Екатеринбурггазом».

Изначально в графике датой полного окончания реконструкции называли 1 сентября, но сейчас понятно, что и этот срок, вероятно, будет корректироваться. Но к началу отопительного сезона, сообщили в мэрии, строительство новых участков сети и реконструкцию существующих должны закончить.