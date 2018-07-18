Лучшие распродажи со скидками до 70%: что и где покупать

Кадр из фильма «Секс в большом городе 2» Лето в самом разгаре! Если погода не подведет, то впереди у нас еще почти полтора месяца солнечных дней, выездов на природу, тусовок на опен-эйрах и встреч с друзьями на верандах городских кафе. В общем, время покрасоваться в новых летних вещах еще есть, а главное — сейчас самый подходящий момент, чтобы обновить гардероб и не разориться. Во многих магазинах уже стартовали распродажи весенне-летних коллекций, а в некоторых уже можно подготовиться и к холодам. «КВ» собрал самые интересные предложения на любой кошелек. В Marc&Spencer скидки достигают 70%! Отправляться туда стоит в первую очередь за обновлением базового гардероба или новыми вещами для офисного дресс-кода. В пределах 3 000 рублей там можно собрать целый комплект. Так, за классические темные брюки со средней посадкой придется отдать всего за 998 рублей. Укороченный жакет стоит 1 398 рублей, рубашки и топы обойдутся в среднем в 1 000 рублей. Хорошая новость — скидки действуют и на нижнее белье. Цены стартуют с вполне демократичных 398 рублей за трусы-бикини. Дороже всего — в 1 798 рублей обойдутся бюстгальтеры из капсульной коллекции от модели Рози Хантингтон-Уайтли Rosie for Autograph.

В Mango стоит обратить внимание на кожаные куртки. Начинать носить их можно уже августовскими прохладными вечерами, да и осенью это незаменимая вещь в гардеробе. Выбрать есть из чего — тут и косухи с ремнями и клепками, и объемные байкерские куртки, и утепленные варианты с искусственным мехом, и элегантные замшевые модели. Разнообразна и цветовая палитра — от классических черных вариантов до более нежных бежевых и ярких летних розовых и красных оттенков. Со скидками до 70% можно приобрести и легкие пальто, жакеты, блейзеры, а также более оригинальные вещи вроде бархатных кафтанов и джинсовых кимоно. По сниженным ценам можно, конечно, купить и весь остальной ассортимент — от платьев и купальников до аксессуаров вроде сумок и солнцезащитных очков.

ЦУМе тоже распродают весенне-летнюю коллекцию. Прямо сейчас в люксовые магазины стоит отправляться всем ментальным сестрам Кэрри Бредшоу. Экономить на обуви нельзя — слишком уже велико значение этого аксессуара и для создания образа, и для здоровья. Мучиться в некачественных туфлях, набивая мозоли, — сомнительная выгода. Поэтому вместо приобретения очередных пар из масс-маркета, копирующих дизайнерские модели, стоит инвестировать в оригиналы. Например, элегантные замшевые туфли от Saint Laurent сейчас можно приобрести за 29250 рублей вместо 41800. Комфортные лоферы от Valentino обойдутся в 34750 рублей вместо 49650. Ну а если впереди еще поездка на море, то стоит приобрести нарядные шлепанцы от Dolce&Gabbana с цветочным принтом и брошью.

Распродажа в 12Storeez — это торжество базовых моделей и хитовых аксессуаров. Со скидками до 50% предлагаются комфортные блузы, платья-поло, трикотажные костюмы, платья в стиле сафари бежевых оттенков с объемными карманами (хоть кто-то понимает эту многолетнюю тоску женщин по стильной одежде с удобными карманами). Но, пожалуй, главное, за чем стоит торопиться — это плетеные сумки с деревянными ручками за 3980 рублей (доступны два варианта расцветки: черная и зеленая) и объемные сумки-шопперы за 8790 рублей. Плетеная модель в кожаном каркасе-решетке — абсолютный хит и доказательство, что оригинальный не значит непригодный для жизни.

Вчера распродажа стартовала и у бренда A La Russe — скидки на предметы из коллекции весна-лето 2018 достигают 50%. Спешить за покупками стоит любителям пастельных оттенков и романтичных силуэтов. Шифоновые платья, кружева, драпировки, рукава-воланы — все это есть как в базовых моделях, так и в нарядах для более торжественных случаев. И вот к ним как раз стоит присмотреться внимательней. Хотя все гиды по распродажам упорно советуют в первую очередь покупать универсальные вещи, не стоит игнорировать возможность обновить гардероб и для праздничных выходов. Серебристое платье с асимметричным кроем и декоративным бантом обойдется в 45665 рублей, а платье-макси из белого кружева с изящной черной декоративной отделкой на манжетах и воротнике-стойке — в 63917 рублей.

Охотникам за брендовыми вещами стоит чаще обновлять и farfetch.com — распродажа идет там сейчас в четырех ценовых категориях: менее 30%, 30-50%, 50-60% и более 60%. С максимальной скидкой сейчас можно приобрести платья и туфли от Oscar de la Renta и Valentino, верхнюю одежду от Dolce&Gabbana и Givenchy, деним от Dsquared. По выгодной цене можно урвать и блузку от Brandon Maxwell — на новый виток популярности бренд вышел после того, как Меган Маркл появилась в платье этой марки на встрече с представителями стран Содружеств, или мюли на шпильке из коллаборации Рианны с Puma — вещи созданные певицей для немецкого бренда пользовались большим спросом и многие модели давно распроданы.

Обойтись в походе по распродажам без остановки в Zara сложно. Испанский ретейлер радует модников и репликами культовых вещей от известных брендов, и правильным балансом между оригинальными и базовыми моделями, и соотношением цена/качество. Сейчас все это можно приобрести со скидками до 70%. Самыми главными в летней коллекции были, пожалуй, платья. Да, много уже поднадоевшим всем полосок, клеток и асимметрии, но такой фасон полюбился многим, и почему бы не пополнить свой гардероб новыми моделями. К тому же, с клеткой, судя по коллекции Versace сезона осень-зима 2018, прощаться точно рано. Цены на вещи варьируются в среднем от 699 до 1 999 рублей.

На mirstores.ru тоже стартовала распродажа. Скидки с сравнении с другими распродажами более сдержанные — до 30%, но ценовая политика у этого российского бренда и так вполне демократична. А учитывая, что почти вся одежда производится из натуральных тканей и отшивается в России , — предложение и подавно выглядит супервыгодным. Простота и комфорт являются главными ценностями марки — за такими вещами, красивыми и в то же время удобными, сюда и надо идти. В предложении сейчас много монохромных платьев самых разных расцветок, а также хит этого лета — вязаные сумки-сетки. Самое дорогое платье обойдется в 6 710 рублей, за сумки просят 2 790 рублей. С покупками стоит поторопиться, в наличии остается не так уже много вещей!

Любители приметных свитшотов и ярких аппликаций непременно надо заглянуть в магазины бренда Katya Dobryakova. Эмоции от Бенджамина Франклина , средневековые портреты в бейсболках, милые тигрята, инстаграм-леди в стиле позднего Пикассо — разгуляться есть где и любителям искусства, и оригинальным модникам. Цены на все снижены в два раза. В наличие также клетчатые и жаккардовые платья, юбки, клатчи и пестрые носки.

В два раза дешевле сейчас стали и все летние вещи в I Am Studio. Обратить внимание стоит на миди-платье с отложным воротничком и поясами. Вариации на тему платья-пальто и платья-тренча этим летом на пике популярности — в нарядах такого плана появлялись и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон , и Мелания Трамп. Климатические «подвиги» первой леди США , которая появилась в довольно плотном платье в жарком Хельсинки , повторять не обязательно — в I AM Studio предлагаются модели из 100% хлопка, а значит, в них будет комфортно и удобно. Кроме того, в предложении мини-юбки из денима, футболки с надписями, а также кардиганы и пуловеры.

Лучший путеводитель по скидкам на одежду от российских дизайнеров можно найти на сайте dressone.ru. Впечатляет и выбор — по сниженным ценам можно собрать и вечерний гардероб, и подготовиться к осени, ну и, конечно, успеть освежить образы на текущий сезон. Почти в два раза снижены цены на платья и юбки от Alena Akhmadullina, светло-бежевое пальто от Viktoria Andreyanova обойдется в 14400 вместо 20460 рублей, со скидкой можно приобрести и вещи из эксклюзивной капсульной коллекции в стиле ретро «Дочки-матери» от A La Russe.

Практичным модникам стоит обратить внимание на распродажу Arctic Explorer. Порхать в легких воздушных платьях, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о том, что зима тоже близко. К выбору верхней одежды в нашем климате стоит подходить со всей ответственностью — кроме комфортного кроя немаловажную роль играют и материалы. Натуральные наполнители, вроде гусиного пуха, отделка из меха, непромокаемые ткани, наличие карманов и непродуваемые капюшоны — все это есть в моделях от Arctic Explorer. Название говорит само за себя — в такой одежде можно покорять северные широты! Со скидкой сейчас продаются куртки и парки, названные в честь созвездий. Самая недорогая модель обойдется всего в 11 900 рублей, максимальная цена — 37 800 рублей. В предложении есть не только верхняя одежда, но и несколько джемперов.

Щедрыми предложениями со скидками до 70% сейчас полон и сайт aizel.ru. Самые хитовые — на спортивную обувь. Замшевые кеды от Adidas обойдутся всего в 2720 рублей, кроссовки от Reebok из нубука пудрового цвета — в 3080 рублей, ультрамодные кроссовки из вязаного трикотажа от What for — в 5 200 рублей. Со скидкой в 10% можно приобрести и платья-тренчи от Laroom — актуальность этого и без того популярного в этом году наряда после выхода Меган Маркл может возрасти. Среди самых выгодных покупок — аксессуары от Dolce&Gabbana и шелковые платья от Diane von Furstenberg предлагаются со скидкой 70%.