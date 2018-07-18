Продавшего алкоголь несовершеннолетнему сотрудника магазина наказали в Автозаводском районе

Рейд социального патруля состоялся в Автозаводском районе. Об этом сообщает 18 июля Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, накануне торговые предприятия района проинспектировали члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районной администрации совместно с подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 и представителями добровольной народной дружины ПАО «ГАЗ»

В ходе рейда в одной из торговых точек был зафиксирован факт реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста. В отношении сотрудника магазина составлен протокол об административном правонарушении.

Фото предоставлено Управлением по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.