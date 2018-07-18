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Продавшего алкоголь несовершеннолетнему сотрудника магазина наказали в Автозаводском районе
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Продавшего алкоголь несовершеннолетнему сотрудника магазина наказали в Автозаводском районе 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Рейд социального патруля состоялся в Автозаводском районе. Об этом сообщает 18 июля Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается в сообщении, накануне торговые предприятия района проинспектировали члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районной администрации совместно с подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 и представителями добровольной народной дружины ПАО «ГАЗ»
В ходе рейда в одной из торговых точек был зафиксирован факт реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста. В отношении сотрудника магазина составлен протокол об административном правонарушении.
Фото предоставлено Управлением по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
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