Нижегородским пенсионерам помогут в трудоустройстве 

фото pixabay.comНижегородским пенсионерам помогут в трудоустройствеБолее 300 нижегородцев стали участниками проекта «Была б охота, заладится и работа». Проект реализуется общественной организацией «Социальная реабилитация» при поддержке гранта президента России и направлен помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.
С сентября прошлого года в рамках проекта нашли работу более 300 человек из 18 районов Нижегородской области. По словам директора НРООИ «Социальная реабилитация» Татьяны Марковой, нижегородцы с огромным желанием принимают участие в проекте, хотят повысить квалификацию и воплотить свои идеи на практике. Также для участников проекта организованы мастер-классы, как начать предпринимательскую деятельность. Для пенсионеров проводятся семинары по поиску работы, по составлению резюме, встречи с потенциальными работодателями.