Нижегородским пенсионерам помогут в трудоустройстве

фото pixabay.comНижегородским пенсионерам помогут в трудоустройствеБолее 300 нижегородцев стали участниками проекта «Была б охота, заладится и работа». Проект реализуется общественной организацией «Социальная реабилитация» при поддержке гранта президента России и направлен помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.