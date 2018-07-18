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Нижегородским пенсионерам помогут в трудоустройстве
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Нижегородским пенсионерам помогут в трудоустройстве 

Нижегородская правда 47 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородским пенсионерам помогут в трудоустройствеБолее 300 нижегородцев стали участниками проекта «Была б охота, заладится и работа». Проект реализуется общественной организацией «Социальная реабилитация» при поддержке гранта президента России и направлен помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.
С сентября прошлого года в рамках проекта нашли работу более 300 человек из 18 районов Нижегородской области. По словам директора НРООИ «Социальная реабилитация» Татьяны Марковой, нижегородцы с огромным желанием принимают участие в проекте, хотят повысить квалификацию и воплотить свои идеи на практике. Также для участников проекта организованы мастер-классы, как начать предпринимательскую деятельность. Для пенсионеров проводятся семинары по поиску работы, по составлению резюме, встречи с потенциальными работодателями.
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