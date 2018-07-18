Beauty-бизнес во всей красе

24–25 июля в рамках Российской недели салонов красоты в Москве пройдет крупнейший форум по развитию beauty-бизнеса «Салон красоты 2018».

«Салон красоты 2018» — это первое мероприятие, где за два дня форума будут освещены все ключевые вопросы бизнеса в сфере красоты. Цель данного мероприятия — предоставить готовые инструменты по развитию и продвижению салона красоты, которые вы сможете применить уже сразу после Форума и вскоре увидеть результаты!

Программа Форума включает в себя темы, посвященные новым технологиям в сфере красоты, улучшению работы персонала, перспективам развития рынка, продвижению в социальных сетях, email-маркетингу и многому другому.

Предполагается, что участники получат знания о том, как увеличить количество клиентов и сделать каждого посетителя салона счастливым, как оптимизировать затраты и привлечь инвестиции, какие методы продвижения действительно являются эффективными и многое другое. Для VIP-участников предоставляется возможность персонального разбора кейсов.