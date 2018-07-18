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Beauty-бизнес во всей красе
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Beauty-бизнес во всей красе 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
24–25 июля в рамках Российской недели салонов красоты в Москве пройдет крупнейший форум по развитию beauty-бизнеса «Салон красоты 2018».
«Салон красоты 2018» — это первое мероприятие, где за два дня форума будут освещены все ключевые вопросы бизнеса в сфере красоты. Цель данного мероприятия — предоставить готовые инструменты по развитию и продвижению салона красоты, которые вы сможете применить уже сразу после Форума и вскоре увидеть результаты!
Программа Форума включает в себя темы, посвященные новым технологиям в сфере красоты, улучшению работы персонала, перспективам развития рынка, продвижению в социальных сетях, email-маркетингу и многому другому.
Предполагается, что участники получат знания о том, как увеличить количество клиентов и сделать каждого посетителя салона счастливым, как оптимизировать затраты и привлечь инвестиции, какие методы продвижения действительно являются эффективными и многое другое. Для VIP-участников предоставляется возможность персонального разбора кейсов.
Приятным бонусом является вечеринка, которая состоится для всех участников форума. Форум «Салон красоты 2018» — это не только ценные знания и профессиональное развитие, но и неформальное общение с владельцами топовых салонов красоты со всей России и стран СНГ, обмен опытом, истории из практики и отдых с коллегами!
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