Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде 

Определились места проведения сентябрьских матчей молодежной сборной России.
Как сообщает официальный сайт РФС, 7 сентября молодежная сборная России проведет на стадионе «Родина» в Химках контрольный матч с Египтом.
А через четыре дня — 11 сентября — команда Евгения Бушманова сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2019.
Напомним, сборная России занимает второе место в седьмой отборочной группе, отставая от Сербии на два очка. При этом у российской команды на один матч больше.
В финальный турнир в Италии напрямую выйдут победители групп, а четыре лучшие команды из занявших вторые места разыграют в плей-офф еще две путевки.