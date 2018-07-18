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Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде
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Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде 

Советский спорт 50 минут назад
Определились места проведения сентябрьских матчей молодежной сборной России.
Как сообщает официальный сайт РФС, 7 сентября молодежная сборная России проведет на стадионе «Родина» в Химках контрольный матч с Египтом.
А через четыре дня — 11 сентября — команда Евгения Бушманова сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2019.
Напомним, сборная России занимает второе место в седьмой отборочной группе, отставая от Сербии на два очка. При этом у российской команды на один матч больше.
В финальный турнир в Италии напрямую выйдут победители групп, а четыре лучшие команды из занявших вторые места разыграют в плей-офф еще две путевки.
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