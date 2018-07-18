Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде

Определились места проведения сентябрьских матчей молодежной сборной России.

Как сообщает официальный сайт РФС, 7 сентября молодежная сборная России проведет на стадионе «Родина» в Химках контрольный матч с Египтом

А через четыре дня — 11 сентября — команда Евгения Бушманова сыграет с Сербией в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2019.

Напомним, сборная России занимает второе место в седьмой отборочной группе, отставая от Сербии на два очка. При этом у российской команды на один матч больше.