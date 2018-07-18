Мобильные летние онлайн‑кинотеатры запустили в Подмосковье 

В среду оператор Tele2 запустил сеть летних онлайн-кинотеатров в городах Подмосковья, до середины сентября жители восьми городов смогут бесплатно увидеть более 200 фильмов разных жанров и получить попкорн в подарок, говорится в сообщении пресс-службы оператора.
«С 18 июля мобильные онлайн-кинотеатры Tele2 заработают в Одинцове, Красногорске и Ногинске. С 21 июля киноплощадки под открытым небом будут принимать посетителей в Подольске, Серпухове, Железнодорожном (микрорайон Балашихи — ред.), Орехово-Зуеве, а с 26 июля — в Коломне», — говорится в сообщении.
Каждый день со среды по воскресенье горожане смогут бесплатно посетить по четыре сеанса любимых кинокартин. В течение двух месяцев Tele2 покажет более тысячи киносеансов с современными фильмами разных жанров. Все гости смогут сделать необычные панорамные снимки в тематической фотозоне, а абоненты Tele2 получат попкорн в подарок.
Контент предоставлен ivi — онлайн-кинотеатром №1 в России. Адреса кинотеатров и расписание сеансов — на сайте https://tele2kino.ru/.