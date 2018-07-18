Мобильные летние онлайн‑кинотеатры запустили в Подмосковье

В среду оператор Tele2 запустил сеть летних онлайн-кинотеатров в городах Подмосковья , до середины сентября жители восьми городов смогут бесплатно увидеть более 200 фильмов разных жанров и получить попкорн в подарок, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«С 18 июля мобильные онлайн-кинотеатры Tele2 заработают в Одинцове, Красногорске Ногинске . С 21 июля киноплощадки под открытым небом будут принимать посетителей в Подольске Серпухове , Железнодорожном (микрорайон Балашихи — ред.), Орехово-Зуеве , а с 26 июля — в Коломне », — говорится в сообщении.

Каждый день со среды по воскресенье горожане смогут бесплатно посетить по четыре сеанса любимых кинокартин. В течение двух месяцев Tele2 покажет более тысячи киносеансов с современными фильмами разных жанров. Все гости смогут сделать необычные панорамные снимки в тематической фотозоне, а абоненты Tele2 получат попкорн в подарок.