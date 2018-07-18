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Городской пруд Екатеринбурга сливают
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Городской пруд Екатеринбурга сливают 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
В четверг, 19 июля, сотрудники МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» начнут плавно сливать воду из Городского пруда. Осушение водоема проводится в рамках реконструкции Макаровского моста для получения доступа к опорам, находящимся сейчас под водой. О плановом осушении водоема «АиФ-Урал» сообщили в мэрии Екатеринбурга.
По словам директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александра Репина, уровень воды понизят лишь на один метр и продержат такую наполняемость пруда до 31 октября 2018 года.
Реконструкция моста началась еще в 2017 году и тогда же, в июле, уровень воды снижали на два метра. На дне обнаружилась внушительная свалка бытового мусора и тогда же развеялась и одна из городских легенд. Согласно ей в городском пруду был утоплен «Ванька Голый» — так в простонародье называли монумент «Освобожденный труд», стоявший на Площади 1905 года в 20-е годы прошлого века.
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