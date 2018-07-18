«Валенсия» продлила контракт с главным тренером

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Марселино Гарсией Торалем.

Новое соглашение «летучих мышей» с 52-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Предыдущий договор между клубом и наставником истекал летом 2019 года.

Марселино возглавил «Валенсию» перед стартом сезона 2017/18 и привел команду к четвертому месту в чемпионате Испании , завоевав право выступить в Лиге чемпионов.

Ранее он возглавлял испанские «Спортинг» из Хихона, «Рекреативо», «Расинг» из Сантадера, «Сарагосу», «Севилью» и «Вильярреал».