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«Валенсия» продлила контракт с главным тренером
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«Валенсия» продлила контракт с главным тренером 

LiveSport.Ru 51 минуту назад
«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Марселино Гарсией Торалем.
Новое соглашение «летучих мышей» с 52-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2020 года.
Предыдущий договор между клубом и наставником истекал летом 2019 года.
Марселино возглавил «Валенсию» перед стартом сезона 2017/18 и привел команду к четвертому месту в чемпионате Испании, завоевав право выступить в Лиге чемпионов.
Ранее он возглавлял испанские «Спортинг» из Хихона, «Рекреативо», «Расинг» из Сантадера, «Сарагосу», «Севилью» и «Вильярреал».
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