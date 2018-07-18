Задержание Бутиной похоже на политический указ, считает Захарова

"Создается впечатление, что ФБР США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ", — заявила Захарова на брифинге в среду.

"Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически выбрасываются новые выдуманные сенсации о мнимом придуманном российском вмешательстве в американские внутренние процессы", — добавила официальный представитель ведомства.

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину «сговор c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве.