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Задержание Бутиной похоже на политический указ, считает Захарова
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Задержание Бутиной похоже на политический указ, считает Захарова 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в США россиянки Марии Бутиной, заявила, что создается впечатление о выполнении ФБР откровенного политического заказа.
"Создается впечатление, что ФБР США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ", — заявила Захарова на брифинге в среду.
"Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически выбрасываются новые выдуманные сенсации о мнимом придуманном российском вмешательстве в американские внутренние процессы", — добавила официальный представитель ведомства.
Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину «сговор c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве.
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