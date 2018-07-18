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48-летний татарстанец решил искупаться после пьянки и утонул
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48-летний татарстанец решил искупаться после пьянки и утонул 

Казанский репортер 50 минут назад
Фото: Казанский репортер
Еще один смертельный случай на воде произошел в Татарстане. 17 июля в службу спасения поступил звонок из Елабужского района. Очевидцы сообщили, что в реке Тойма в селе Мальцево утонул 48-летний мужчина. Как выяснили спасатели, компания из четырех человек отдыхала на берегу реки. Как часто бывает, не обошлось без спиртного. В итоге они отправились купаться, хоть данная территория и не оборудована для погружения в воду. В результате мужчина нырнул и не вынырнул. Его товарищи почувствовали неладное. Они достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Попытки самостоятельно вернуть его к жизни результата не дали. Спасателям также оставалось лишь констатировать смерть татарстанца.
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