Москвичи о Трампе: Темная лошадка

Об этом свидетельствует опрос издания Украина.ру.

«Он просто прекрасен. Я думаю, это наш шпион», — пошутил один из москвичей.

Другой опрошенный, напротив, не в восторге от Трампа.

«Он нормальный президент. Свою страну поднимает, а нам будет очень плохо — он американец от ног до головы, думает только об экономике», — указал он.

Еще один опрошенный назвал Трампа «темной лошадкой».

«То, что он с Путиным общается, ни о чем не говорит, он будет делать все по-своему», — указал этот человек.

Были и те, кто не составил своего мнения о Трампе.