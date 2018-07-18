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Москвичи о Трампе: Темная лошадка
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Москвичи о Трампе: Темная лошадка 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует опрос издания Украина.ру.
«Он просто прекрасен. Я думаю, это наш шпион», — пошутил один из москвичей.
Другой опрошенный, напротив, не в восторге от Трампа.
«Он нормальный президент. Свою страну поднимает, а нам будет очень плохо — он американец от ног до головы, думает только об экономике», — указал он.
Еще один опрошенный назвал Трампа «темной лошадкой».
«То, что он с Путиным общается, ни о чем не говорит, он будет делать все по-своему», — указал этот человек.
Были и те, кто не составил своего мнения о Трампе.
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