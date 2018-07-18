Жителей района Старое Крюково приглашают на Школьное озеро, где пройдет массовый плэнер

21 июля в 12.00 на открытой площадке у западной части Школьного озера пройдет мастер-класс пленэрной живописи «Мой Зеленоград», организованный Культурным центром.

Участников мероприятия познакомят с особенностями работы на природе — организацией рабочего места, выбором композиции и формата работы, работой с цветом и светом, законами воздушной перспективы и многим другим. Участникам предложено выполнить несложные зарисовки пейзажных мотивов.

Культурный центр «Зеленоград» пишет на своей странице ВКонтакте, что присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. При этом он предоставляет все необходимые инструменты и материалы как организатор мероприятия.

Вход свободный.