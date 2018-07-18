Организацию медпомощи в Москве оценили

газета «Ведомости». Москва заняла пятое место по качеству организации медицинской помощи в мире. Это следует из отчета компании PricewaterhouseCoopers, результаты которого публикует принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

Аналитики сравнили качество организации медицинской помощи в 15 мегаполисах мира. Для составления рейтинга консультанты использовали официальную статистику городов, отчеты международных организаций, а также собственные опросы местных жителей по 500 человек в каждом городе.

Москва стала лидером по доступности врачей общей практики: 98 процентов жителей столицы в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. Третье место столица России заняла по количеству врачей — 41 на 10 тысяч жителей.

Однако по уровню зарплат врачей Москва оказалась на пятом месте. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в среднем московский врач зарабатывает 117 тысяч рублей — это примерно 200 процентов от средней по региону. Но в Шанхае врач в среднем получает 436 процентов от средней по городу зарплаты, в Гонконге — 369 процентов, в Нью-Йорке — 222 процентов, в Сингапуре — 209 процентов.

В апреле в двух поликлиниках Москвы стартовал пилотный проект по внедрению телемедицины. Технология позволяет пациентам, которым требуется постоянное наблюдение, получить консультацию через интернет.