Ещё
Безработица в России составила 4,7% в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработица в России составила 4,7% в июне 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уровень безработицы в России в июне текущего года составила 4,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
"В июне 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.
Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 1%.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт раскрыл причину снижения доли России в госдолге США Промпроизводство в России выросло на 3% Трутнев оценил долю Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»146
Россиянам дадут еще один выходной71
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры73
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение