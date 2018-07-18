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Больше блеска: Instagram-блогеры показали, как носить лак на губах
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Больше блеска: Instagram-блогеры показали, как носить лак на губах 

Peopletalk 57 минут назад
Фото: Peopletalk
Оставь матовые помады в косметичке, этим летом надо сиять и сверкать. В этом тебе помогут голографические лаки для губ Vernic A Levars от YSL Beauty. В коллекции представлено шесть оттенков: от ярко-оранжевого до насыщенно-винного и черного. Кстати, если захочешь сделать образ еще ярче — сначала накрась губы карандашом или матовой помадой, а затем нанеси лак. С таким макияжем ты точно не останешься незамеченной! Не бойся экспериментов и бери пример с популярных Insta-блогеров.
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Купить яркую новинку ты можешь здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bolshe-bleska-instagram-blogery-pokazali-kak-nosit-lak-na-gubah/
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