Больше блеска: Instagram-блогеры показали, как носить лак на губах

Оставь матовые помады в косметичке, этим летом надо сиять и сверкать. В этом тебе помогут голографические лаки для губ Vernic A Levars от YSL Beauty. В коллекции представлено шесть оттенков: от ярко-оранжевого до насыщенно-винного и черного. Кстати, если захочешь сделать образ еще ярче — сначала накрась губы карандашом или матовой помадой, а затем нанеси лак. С таким макияжем ты точно не останешься незамеченной! Не бойся экспериментов и бери пример с популярных Insta-блогеров.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bolshe-bleska-instagram-blogery-pokazali-kak-nosit-lak-na-gubah/