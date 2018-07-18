В Санкт-Петербурге будет заложен пятый в серии корабль противоминной обороны проекта 12700

Торжественное мероприятие состоится 27 июля, в преддверии Главного военно-морского парада, на Средне-Невском судостроительном заводе

27 июля, в преддверии Главного военно-морского парада, на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге будет торжественно заложен пятый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 для Военно-Морского Флота России

Головной корабль серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 « Александр Обухов » вместе с безэкипажным катером, входящим в состав противоминных средств корабля, примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.

По оценке Главного командования ВМФ, корабли противоминной обороны проекта 12700 являются, своего рода, прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными», которые корабли проекта 12700 могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Корабли противоминной обороны нового поколения составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ России в ближайшей перспективе существенно повысят их эффективность.

Современные российские технологии, которые применялись при строительстве новейшего корабля, не имеют аналогов в мире. Корабль оснащен самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеет отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для жизни военных моряков.