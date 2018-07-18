Кассиров-контролёров в электричках оснастят видеорегистраторами

С сентября 2018 года всех контролёров Центральной пригородной пассажирской компании обеспечат видеорегистраторами. Об этом сообщило Агентство городских новостей Москва.

Сейчас камерами оснащены только 50% контролёров. К сентябрю видеорегистраторы должны появиться у всех сотрудников, работающих в электричках Центральной пригородной пассажирской компании.

Видеорегистратор призван повысить производительность труда кассиров-контролёров, обеспечить их безопасность. Недобросовестных, конфликтующих пассажиров-зайцев должен остановить факт видеосъёмки. Некоторые пассажиры торопятся, не успевают приобрести билет до посадки в электричку. Они оплачивают проезд у кассиров-контролёров с небольшой комиссией. Но, есть категория граждан, категорически отказывающихся оплачивать проезд. Видеофиксация позволит улучшить дисциплину.