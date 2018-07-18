Ещё
Кассиров-контролёров в электричках оснастят видеорегистраторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кассиров-контролёров в электричках оснастят видеорегистраторами 

Старое Крюково 55 минут назад
Фото: Старое Крюково
С сентября 2018 года всех контролёров Центральной пригородной пассажирской компании обеспечат видеорегистраторами. Об этом сообщило Агентство городских новостей Москва.
Сейчас камерами оснащены только 50% контролёров. К сентябрю видеорегистраторы должны появиться у всех сотрудников, работающих в электричках Центральной пригородной пассажирской компании.
Видеорегистратор призван повысить производительность труда кассиров-контролёров, обеспечить их безопасность. Недобросовестных, конфликтующих пассажиров-зайцев должен остановить факт видеосъёмки. Некоторые пассажиры торопятся, не успевают приобрести билет до посадки в электричку. Они оплачивают проезд у кассиров-контролёров с небольшой комиссией. Но, есть категория граждан, категорически отказывающихся оплачивать проезд. Видеофиксация позволит улучшить дисциплину.
Старое Крюково: последние новости
Помощник машиниста электрички осуждён за гибель пассажирки в Зеленограде Мэр китайского города Суйхуа встретился с префектом Зеленограда «Дачные» избирательные участки будут работать как филиалы МФЦ до выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»146
Россиянам дадут еще один выходной71
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры73
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение