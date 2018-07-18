Молодые да ранние: звезды, успевшие выйти замуж и развестись до 30 лет

В середине июля состоялся развод звезды фильмов «Викинг» и «Я худею»: Александра Бортич в свои 23 года успела побывать замужем за рэпером Меззой (он же Вячеслав Воронцов ) и расторгнуть брак. Блондинка — далеко не единственная знаменитость, окунувшаяся в семейную жизнь и отказавшаяся от роли супруги в весьма молодом возрасте. Teleprogramma.pro вспоминает подобные истории актрис, певиц и спортсменок — кто и почему оказался «разведенкой» до 30 лет.

Свадьба: в 24 года. Развод: в 29 лет.

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Бывшие супруги Алексей Чадов и Агния Дитковските дали совместное интервью и рассказали, как смогли сохранить дружеские отношения после разводаАлексей Чадов и Агния Дитковските воспитывают сына Федора. Даже после развода пара смогла сохранить дружеские отношения ради наследника — бывшие супруги вместе летают на отдых. «Жаркие» отношения кинопары, зародившиеся в 2006-м на съемках мелодрамы Резо Гигинеишвили , подобны американским горкам — чего ждать за следующим поворотом, не знает никто. Завершив работу над «Жарой», Агния и Алексей стали жить вместе, но в силу юного возраста больше интересовались вечеринками и светскими тусовками, нежели созданием семьи. Потому и распрощались — как известно, не навсегда. Из коллег во вновь влюбленных артисты превратились благодаря очередным совместным съемкам и на этот раз оформили отношения официально. В браке родился сын Федор: когда мальчику исполнилось 3 года, Дитковските и Чадов оформили развод, на деле расставшись гораздо раньше. Актер называет разрыв «маленькой смертью» и старается сохранить контакт с экс-возлюбленной ради наследника и телевизионных проектов — мужчина и женщина стали ведущими шоу для разведенных под названием «Союзники».

Свадьба: в 22 года. Развод: в 23 года.

В конце 2016-го в российском спорте стало надо одну семейную пару больше: гимнастка Мустафина вышла замуж за бобслеиста Алексея Зайцева. Затягивать с торжеством пара не хотела: от знакомства в больнице, где молодые люди восстанавливались после травм, до свадьбы едва прошел год. Видимо, влюбленные поторопились — их союз продержался до минувшего апреля. «Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком», — не стала вдаваться в объяснения Алия. О разводе дочери высказался и расстроенный отец спортсменки:

«А, оба дурью маются. Они же все бессмертные, им море по колено! Да еще с характером. Алия говорит, что у нее любовь прошла. Знаете, я был против, чтобы они разбегались», — поделился Фаргат Мустафин. И добавил, что его экс-зять регулярно навещает свою маленькую дочь Алису, которой летом исполнится один год.

Свадьба: в 20 лет. Развод: в 23 года.

До 30 лет Гагарина успела выйти замуж дважды — правда, супругам артистки, Петру Кислову и Дмитрию Исхакову , «доставались» абсолютно разные Полины. С первым избранником девушка отправилась в загс пышнотелой брюнеткой и начинающей певицей. Спустя пару месяцев молодожены стали родителями: на свет появился их сын Андрей. Ради мальчика супруги и расстались. Как объясняла Полина, любой спор двух темпераментных людей заканчивался громкой ссорой — чтобы ребенок не рос под постоянные крики, бывшие возлюбленные решились на развод. В 27 Гагарина — на этот раз хрупкая блондинка, сделавшая себе имя, — вновь связала себя узами брака. И теперь, рядом с фотографом Исхаковым, выглядит абсолютно счастливой!

Полина Гагарина и Петр Кислов. Фото: Globallook, кадр из сериала «Закрытая школа»

Свадьба: в 25 лет. Развод: в 28 лет.

С первым мужем, бизнесменом Будаговым, телеведущая встретилась на съемках юмористического шоу, а сблизилась благодаря случайности: у Ксении сломалась машина, и именно Юрий стал ее героем-спасителем. Спустя три года пара расписалась, выбрав для тихого торжества без лишних гостей красивою дату — 08.08.08. Столько же продлился и брак Бородиной — три года. После развода Ксения пыталась вернуться к Юрию ради дочери, но снова столкнулась с уже знакомыми бытовыми конфликтами. И поставила жирную точку в отношениях с отцом Маруси:

«Так часто бывает: если после развода какое-то время рядом никого не появляется, кажется, что в браке было не так уж и плохо. Вот и со мной произошло нечто подобное. Юра начал ухаживать, как в начале наших отношений, мы флиртовали, и я поверила, что все наладится. Но во время первого же бытового спора получила от него порцию негатива. Юра стал придираться, давить, и я очнулась: «Боже, пережить все это еще раз я просто не смогу!»» — вспоминала телеведущая, в 2015-м вновь вышедшая замуж — за бизнесмена Курбана Омарова

Ксения Бородина с дочерью Марусей от первого брака. Фото: Globallook

Свадьба: в 27 лет. Развод: в 30 лет.

Личное дело

Дайнеко Виктория ПетровнаПевица, победительница «Фабрики звёзд-5». Певица и барабанщик сыграли свадьбу весной 2015-го: пару не смущали ни разница в возрасте, ни довольно короткое знакомство — юноша сделал предложение возлюбленной спустя полгода после первой встречи. Впрочем, иных вариантов для будущих супругов не существовало: Дайнеко ждала первенца. «Если любишь, надо развивать отношения: замуж выйти, родить ребенка, жить нормальной жизнью», — рассуждала выпускница «Фабрики звезд». Увы, счастливую семью создать не получилось. Спустя два года в паре бушевали скандалы, закончившиеся разводом, о котором, Виктория, к слову, узнала со страниц журналов, а не от ушедшего от нее благоверного. Дайнеко нет-нет да вспоминает о неудавшемся замужестве, а вот Клейман долго не горевал — музыкант уже закрутил новый роман.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман. Фото: Globallook