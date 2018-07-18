Юрий Берг вновь встретился с родными жертв крушения Ан-148 «Москва — Орск»

В ходе встречи представители федеральных ведомств, осуществляющих следственные, поисковые и экспертные мероприятия, ответили на вопросы родных жертв авиакатастрофы. Людей интересовали сроки окончания генетической экспертизы, ход следствия, вопросы отведения земли под мемориал жертвам крушения Ан-148 рейса « Москва — Орск».

«Правительства Оренбургской и Московской областей выполнили все принятые на себя обязательства, людям, потерявшим в крушении своих близких, оказаны другие виды социальной помощи. Для окончания исследований на ДНК созданы все условия, дополнительно привлечены специалисты, получено финансирование затрат на расходные материалы. Осталось дождаться результатов экспертизы», — обратился к людям Юрий Берг.

Губернатор обещал участникам встречи, что все волнующие их вопросы будут доведены до руководства СК РФ МЧС России . Также Юрий Берг сказал, что о предоставлении земельного участка для создания мемориала жертвам авиакрушения проведены переговоры накануне во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Работы по строительству должны начаться после того, как всех погибших похоронят, а к тому времени необходимо разработать и согласовать с родными проект мемориала, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.