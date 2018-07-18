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Юрий Берг вновь встретился с родными жертв крушения Ан-148 «Москва — Орск»
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Юрий Берг вновь встретился с родными жертв крушения Ан-148 «Москва — Орск» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 июля губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился в Орске с родственниками пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.
В ходе встречи представители федеральных ведомств, осуществляющих следственные, поисковые и экспертные мероприятия, ответили на вопросы родных жертв авиакатастрофы. Людей интересовали сроки окончания генетической экспертизы, ход следствия, вопросы отведения земли под мемориал жертвам крушения Ан-148 рейса «Москва — Орск».
«Правительства Оренбургской и Московской областей выполнили все принятые на себя обязательства, людям, потерявшим в крушении своих близких, оказаны другие виды социальной помощи. Для окончания исследований на ДНК созданы все условия, дополнительно привлечены специалисты, получено финансирование затрат на расходные материалы. Осталось дождаться результатов экспертизы», — обратился к людям Юрий Берг.
Губернатор обещал участникам встречи, что все волнующие их вопросы будут доведены до руководства СК РФ и МЧС России. Также Юрий Берг сказал, что о предоставлении земельного участка для создания мемориала жертвам авиакрушения проведены переговоры накануне во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Работы по строительству должны начаться после того, как всех погибших похоронят, а к тому времени необходимо разработать и согласовать с родными проект мемориала, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
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