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Досрочное голосование за губернатора Тюменской области начнется в конце августа
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Досрочное голосование за губернатора Тюменской области начнется в конце августа 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Досрочное голосование за губернатора Тюменской области начнется 29 августа и продлится до 8 сентября. Об этом журналистам сегодня, 18 июля, рассказала председатель городской территориальной комиссии Светлана Ганошенко. Единый день голосования назначен на 9 сентября. Работать будут все 38 избирательных участков.
Внеочередные выборы были назначены после того, как экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев оставил пост и возглавил Минстрой. Избирательная кампания стартовала 8 июня, кандидатам на губернаторское кресло нужно собрать все необходимые для выдвижения документы до 31 июля. Участие в голосовании за главу Тюменской области примут жители Ямала и Югры, так как обе автономии входят в состав области.
В отличие от президентской кампании, на этот раз проголосовать по месту нахождения не получится. Остается досрочная форма и только в исключительных случаях, например, если избиратель 9 сентября будет в отпуске, командировке или на работе.
На сайте городской ТИК начала работать первая на Ямале интерактивная карта участков.
«Карта очень удобная. Достаточно кликнуть на дом, в котором вы живете, и на экране высветится полная информация, в границах какого избирательного участка вы зарегистрированы и где находится помещение для голосования», — рассказала Светлана Ганошенко.
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