ВТБ откроет в Москве офис без сотрудников

ВТБ планирует открыть в Москве свой первый офис, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал президент банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

«В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный — просто чтобы людям показать, что такое офис без людей», — сказал Костин (цитаты по ТАСС ).

Эльвира Набиуллина. Дистанционным и онлайн-банкингом по данным на середину этого года пользуются 44% клиентов российских банков, год назад — 31%, два года назад — 23%, сообщала накануне председатель Центробанка

Дистанционные услуги прочно вошли в повседневную жизнь россиян, отметил Костин: население совершает от трети до половины транзакций через удаленные каналы связи. Однако традиционные офисы в любом случае останутся в городском ландшафте, уверен банкир.