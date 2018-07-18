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ВТБ откроет в Москве офис без сотрудников
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ВТБ откроет в Москве офис без сотрудников 

Ведомости 1 час назад
ВТБ планирует открыть в Москве свой первый офис, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал президент банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.
«В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный — просто чтобы людям показать, что такое офис без людей», — сказал Костин (цитаты по ТАСС).
Дистанционным и онлайн-банкингом по данным на середину этого года пользуются 44% клиентов российских банков, год назад — 31%, два года назад — 23%, сообщала накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Дистанционные услуги прочно вошли в повседневную жизнь россиян, отметил Костин: население совершает от трети до половины транзакций через удаленные каналы связи. Однако традиционные офисы в любом случае останутся в городском ландшафте, уверен банкир.
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