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Корреспондент «Даниловского вестника» посетил новый районный парк
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Корреспондент «Даниловского вестника» посетил новый районный парк 

Управа Даниловского района города Москвы 13 минут назад
Фото: Даниловский вестник
Новый парк Корреспондент «Тюфелева роща» открылся в районе. Корреспондент «Даниловского вестника» осмотрел его территории и пообщался с его посетителями во вторник, 17 июля.
Природную территорию долго благоустраивали. Сейчас большая часть территории парка засажена хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и цветами. Кроме того, в «Тюфелевой роще» сформировали зоны активного отдыха для занятий спортом и небольшой пруд, на бетонной чаше. И при этом некоторые работы здесь еще продолжаются. — Этот парк не просто аллея с деревьями, а действительно интересное место, как для взрослых, так и для детей, — поделилась с корреспондентом газеты жительница Даниловского района Александра.
— Нам с ребенком даже пришлось ждать, чтобы попасть на один из тренажёров воркаута. Приятно, что позаботились и о родителях, в парке много лавочек, где можно подождать, пока ребёнок набегается. Я уверена, что после окончания всех работ, «Тюфелева роща» станет не только одним из самых красивых парков нашего района, но и Москвы в целом.
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