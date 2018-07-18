Корреспондент «Даниловского вестника» посетил новый районный парк

Новый парк Корреспондент «Тюфелева роща» открылся в районе. Корреспондент «Даниловского вестника» осмотрел его территории и пообщался с его посетителями во вторник, 17 июля.

Природную территорию долго благоустраивали. Сейчас большая часть территории парка засажена хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и цветами. Кроме того, в «Тюфелевой роще» сформировали зоны активного отдыха для занятий спортом и небольшой пруд, на бетонной чаше. И при этом некоторые работы здесь еще продолжаются. — Этот парк не просто аллея с деревьями, а действительно интересное место, как для взрослых, так и для детей, — поделилась с корреспондентом газеты жительница Даниловского района Александра.