Лагард: мировой ВВП может упасть на $430 млрд в 2020 году из-за таможенных пошлин

Она рассказала, что специалисты Фонда смоделировали ряд сценариев развития мировой экономики, касающихся введенных США торговых пошлин и ответной реакции со стороны остального мира. «Согласно одному из них, если все анонсированные ранее пошлины будут введены, мировой объем производства сократится на 0,1 п. п. в 2020 году. А если доверие инвесторов будет подорвано из-за этих пошлин, то мировой ВВП может сократиться на 0,5 п. п. — или примерно на $430 млрд — ниже нынешнего прогноза на 2020 год», — отметила она.

Лагард подчеркнула, что «торговые споры уже наложили отпечаток» на мировую экономику, но их дальнейшая «степень ущерба зависит от действий властей». «Последние данные из Европы и Азии указывают на сокращение экспортных заказов и нерешительность среди экспортеров автомобилей, включая Германию », — отметила директор — распорядитель организации.

"Торговые конфликты также усугубляют и без того сложную ситуацию на развивающихся рынках", — добавила глава Фонда.

Она рекомендует «поставить в центр торговых переговоров» вопросы модернизации правил ведения мировой торговли, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также выработки соглашения по ведению электронной торговли. Лагард считает, что власти стран — участниц G20 могут использовать встречу для «разработки многосторонних решений, которые улучшат мировую торговую систему».

Последствия торгового конфликта

Кроме того, директор-распорядитель отметила, что торговый конфликт навредит экономике США не только в части сокращения ВВП.

"В то время, как все страны столкнутся с еще большими проблемами во время торгового конфликта, экономика США будет особенно уязвима, поскольку значительная часть ее доли в мировой торговле подвергнется ответным мерам. И сокращение ВВП — не единственная цена [такой политики США]".

Федеральная резервная система США , выполняющая функции центробанка, указала Лагард, планирует продолжать повышать ставку, и это приведет к «риску того, что больше стран столкнется с повышенным давлением» в этой связи.