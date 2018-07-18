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Лагард: мировой ВВП может упасть на $430 млрд в 2020 году из-за таможенных пошлин
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Лагард: мировой ВВП может упасть на $430 млрд в 2020 году из-за таможенных пошлин 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Мировой ВВП может упасть на 0,5 процентных пункта (п. п.) или примерно $430 млрд в 2020 году из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, приуроченном к встрече министров финансов и руководителей центробанков государств — участников G20 в Буэнос-Айресе.
Она рассказала, что специалисты Фонда смоделировали ряд сценариев развития мировой экономики, касающихся введенных США торговых пошлин и ответной реакции со стороны остального мира. «Согласно одному из них, если все анонсированные ранее пошлины будут введены, мировой объем производства сократится на 0,1 п. п. в 2020 году. А если доверие инвесторов будет подорвано из-за этих пошлин, то мировой ВВП может сократиться на 0,5 п. п. — или примерно на $430 млрд — ниже нынешнего прогноза на 2020 год», — отметила она.
Лагард подчеркнула, что «торговые споры уже наложили отпечаток» на мировую экономику, но их дальнейшая «степень ущерба зависит от действий властей». «Последние данные из Европы и Азии указывают на сокращение экспортных заказов и нерешительность среди экспортеров автомобилей, включая Германию», — отметила директор — распорядитель организации.
"Торговые конфликты также усугубляют и без того сложную ситуацию на развивающихся рынках", — добавила глава Фонда.
Она рекомендует «поставить в центр торговых переговоров» вопросы модернизации правил ведения мировой торговли, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также выработки соглашения по ведению электронной торговли. Лагард считает, что власти стран — участниц G20 могут использовать встречу для «разработки многосторонних решений, которые улучшат мировую торговую систему».
Последствия торгового конфликта
Кроме того, директор-распорядитель отметила, что торговый конфликт навредит экономике США не только в части сокращения ВВП.
"В то время, как все страны столкнутся с еще большими проблемами во время торгового конфликта, экономика США будет особенно уязвима, поскольку значительная часть ее доли в мировой торговле подвергнется ответным мерам. И сокращение ВВП — не единственная цена [такой политики США]".
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка, указала Лагард, планирует продолжать повышать ставку, и это приведет к «риску того, что больше стран столкнется с повышенным давлением» в этой связи.
Власти США по инициативе американского лидера Дональда Трампа ввели за последние месяцы импортные таможенные пошлины на целый ряд наименований товаров, поставляемых на американский рынок Европейским союзом, Китаем и целым рядом других стран. Эти протекционистские шаги Вашингтона спровоцировали применение ответных мер и заставили экспертов предупреждать об угрозе возникновения глобальной торговой войны.
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