В Горкинско-Ометьевском лесу обустроят площадку для выгула собак

Площадку для выгула собак обустроят в Горкинско-Ометьевском лесу по просьбе жителей, сообщает пресс-служба исполкома.

В Горкинско-Ометьевском лесу стартовали работы в рамках третьей очереди благоустройства. По плану в лесопарке на площадке для дрессировки и выгула собак установят навесы от дождя и солнца, а для вечерних прогулок здесь установят фонари.

Кроме того, в лесу расширят сеть тропинок и дорожек. Ко всем арт-объектам здесь обустроят дорожки с насыпным покрытием, проложат существующие транзитные пути.

Работы завершатся 1 августа.