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В Горкинско-Ометьевском лесу обустроят площадку для выгула собак
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В Горкинско-Ометьевском лесу обустроят площадку для выгула собак 

АиФ Казань 26 минут назад
Фото: АиФ Казань
Площадку для выгула собак обустроят в Горкинско-Ометьевском лесу по просьбе жителей, сообщает пресс-служба исполкома.
В Горкинско-Ометьевском лесу стартовали работы в рамках третьей очереди благоустройства. По плану в лесопарке на площадке для дрессировки и выгула собак установят навесы от дождя и солнца, а для вечерних прогулок здесь установят фонари.
Кроме того, в лесу расширят сеть тропинок и дорожек. Ко всем арт-объектам здесь обустроят дорожки с насыпным покрытием, проложат существующие транзитные пути.
Работы завершатся 1 августа.
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