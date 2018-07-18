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В Москве при посадке самолет «Ижавиа» лишился пневматиков на стойке шасси
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В Москве при посадке самолет «Ижавиа» лишился пневматиков на стойке шасси 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. В Москве при посадке самолет «Ижавиа» Як-42 лишился резины на стойке шасси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта «Домодедово».
«Як-42 авиакомпании «Ижавиа» прибыл в «Домодедово» из Ижевска. После приземления в процессе торможения у него разрушились все четыре пневматика левой стойки шасси», — приводит слова источника Интерфакс.
Издание уточняет, что на борту было 80 пассажиров, никто из них не пострадал.
«На некоторое время в аэропорту была закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос», — сказал источник.
Самолет отбуксировали на специальную стоянку.
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