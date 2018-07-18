В Москве при посадке самолет «Ижавиа» лишился пневматиков на стойке шасси

Москва . В Москве при посадке самолет «Ижавиа» Як-42 лишился резины на стойке шасси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта «Домодедово».

«Як-42 авиакомпании «Ижавиа» прибыл в «Домодедово» из Ижевска . После приземления в процессе торможения у него разрушились все четыре пневматика левой стойки шасси», — приводит слова источника Интерфакс

Издание уточняет, что на борту было 80 пассажиров, никто из них не пострадал.

«На некоторое время в аэропорту была закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос», — сказал источник.

Самолет отбуксировали на специальную стоянку.