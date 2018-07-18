Проехались по скверам

Фото тв-миг Сегодня во Владимире по поручению главы администрации города Андрея Шохина состоялась выездная планерка управления ЖКХ и депутатов городского Совета на территории пруда на улице Комиссарова и в Никитском сквере.

Напомню, что к сентябрю во Владимире откроются еще два прекрасных общественных пространства. Это стало возможным благодаря программе «Формирование городской среды». Напомню, все желающие жители города голосовали за представленные проекты и выбирали лучшие.

По результатам волеизъявления победили Соловьиный пруд, водоем на Комиссарова, сквер на Никитской и территория возле ДК в микрорайоне Энергетик.

На улице Комиссарова планируется сделать удобные дорожки. Здесь также продолжается очистка пруда от грязи и ила, появятся освещение и удобные лавочки. На улице Соколова-Сокленка будет площадка для баскетбола, волейбола, футбола и других командных игр. Тут же организуется автомобильная парковка.

«Разработка нового пруда — приоритетная задача для администрации и депутатов, т.к. водных объектов в городе, как вы знаете. Депутаты вместе с жителями будут следить за ходом и качеством работ», — сообщила глава города Ольга Деева

Как рассказал начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник, работы по благоустройству связаны в первую очередь с укладкой асфальта и плитки.

На Никитском сквере также появится новая дорожная постель, современные скамейки, фишкой которых станет герб города Владимира, два цветника и детская площадка. Перед Никитской церковью будет сделана современная автопарковка, а внутри сквера бесплатный Wi-Fi.

«Мы должны поменять, что это исторический центр Владимира и проводить здесь масштабные работы довольно сложно, поэтому тут фирма подрядчки заменит асфальт, выложит красивую плитку и разноцветные бордюры. Данная концепция позволит нам продолжить архитектурную ассамблею, которую мы начали в спортивном сквере на улице Стрелецкая. Эта же методика была воплощена в жизнь на Георгиевской и будет продолжена на 2-ой Никольской, Девической и Княгининской», — рассказал Алекей Шумник.

Отмечу, что торги на работы выиграла фирма «ОлРайт», проводившая в прошлом году работы в сквере за городским дворцом культуры.

«Мы постараемся сдать новые скверы к концу августа. Погода на сей раз нам благоволит. В работе используем только передовые технологии — светлая плитка, которая поможет насытить сквер светом. Прорядим, конечно, кроны деревьев. И бюст Гоголю отсюда никто убирать не собирается. Мы, наоборот, его поднимем, заново побелим», — отметил генеральный директор компании Михаил Мацко.