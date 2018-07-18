Студенты МАИ создали приложения на все случаи жизни

Московском авиационном институте (национальный исследовательский университет) на факультете «Информационные технологии и прикладная математика» кафедра «Вычислительная математика и программирование» прошел хакатон.

Студенты-программисты разрабатывали цифровые проекты в духе крупного IT-соревнования Imagine Cup. Организатором выступил старший преподаватель МАИ Александр Поповкин , поддержку хакатону оказала компания Microsoft

Работы затрагивали самые актуальные темы по таким направлениям, как машинное обучение, «интернет вещей», мобильная разработка. Например, одна из программ могла предсказать результат футбольного матча Чемпионата мира. Другая — оценить «жизнеспособность» стартапа.

«Для развития талантов и нестандартности мышления студентов, было решено превратить практику в настоящий хакатон. Соревновательный момент только подогревал участников, поэтому мы и получили такие разнообразные проекты. Хакатон проходил по трём номинациям — «Лучшее технологическое решение», «Использование технологий Microsoft» и «Абсолютный победитель» — подчеркнул куратор студенческих программ Microsoft Александр Поповкин.