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МВФ предупредил о последствиях торговой войны с США
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МВФ предупредил о последствиях торговой войны с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что последствия торговых войн из-за новой торговой политики США могут быть ужасающими и даже пошатнуть принципы ВТО, говорится в рабочих документах фонда к встрече «финансовой двадцатки» в Аргентине.
"Постоянная эскалация в области мировой торговли может привести к риску и пошатнуть взаимовыгодные рабочие рамки ВТО, которые обслуживали интересы роста торгового оборота с 1995 года. Последствия могут быть ужасающими и могут разрушить цепочки глобальных поставок товаров, сильно сократить шансы на преодоление торговых барьеров в будущем, снизить доход домохозяйств особенно с доходом ниже среднего за счёт повышения стоимости импортируемых товаров", — отмечается в документе.
Исполнительный директор МВФ Кристин Лагард примет участие во встрече «финансовой двадцатки», которая будет проходить в Буэнос-Айресе 19-20 июля, ранее сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге для журналистов.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
Кроме этого, власти Китая подали жалобу в ВТО из-за планов США ввести дополнительные пошлины в отношении китайской продукции на общую сумму в 200 миллиардов долларов.
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%. Чуть ранее страны также обменялись введением пошлин на поставки товаров на десятки миллиардов долларов в год.
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