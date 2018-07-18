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Конец рабочей недели в Липецке будет дождливым
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Конец рабочей недели в Липецке будет дождливым 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецке ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а в отдельных районах град, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.
В четверг, 19 июля, будет облачно и дождливо. Ночью ожидается гроза и шквалистое усиление ветра до 17 м/с, в отдельных населенных пунктах возможен град. Температура воздуха ночью +17°С, днем столбик термометра установится на отметке +24°С.
20 июля, в пятницу, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью средняя температура воздуха составит +17°С, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Ветер южный, 3 м/с.
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