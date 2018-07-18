Детская площадка на Душинской улице вновь стала пригодной для игр

Коммунальные службы района Лефортово привели в порядок детскую площадку, находящуюся возле дома 18, корпус 2 по Душинской улице. Ранее на портал «Наш город» с просьбой помыть игровой городок обратился местный житель, приложив к письму соответствующий фотоматериал.

После выполнения работ активист получил ответ от главы управы Лефортова Азамата Царикаева

«По вышеуказанному адресу выполнены работы по промыву детского игрового комплекса. В настоящее время конструкция находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.