Детская площадка на Душинской улице вновь стала пригодной для игр 

Коммунальные службы района Лефортово привели в порядок детскую площадку, находящуюся возле дома 18, корпус 2 по Душинской улице. Ранее на портал «Наш город» с просьбой помыть игровой городок обратился местный житель, приложив к письму соответствующий фотоматериал.
После выполнения работ активист получил ответ от главы управы Лефортова Азамата Царикаева.
«По вышеуказанному адресу выполнены работы по промыву детского игрового комплекса. В настоящее время конструкция находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя несложную регистрацию. (мю)