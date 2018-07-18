Ольга Сокольская: «Пока мы ждали — рухнула скамейка»

Профессор СГАУ им. Н. И. Вавилова Ольга Сокольская:

"Мы много говорим о комфортной городской среде… Но на самом деле, что происходит — ситуации разные, именно по реализации проектов. Кому-то помогают инвесторы, спонсоры, депутаты, Федеральные структуры, а о ком-то просто забыли, или не забыли — обходят стороной… Они всё ждут, ждут, что-то пытаются сделать, но их «отталкивают», продвигая других, говоря: «да, пусть подождут, не их время…». А какое их? И на станет ли оно — время на их «счастье», на то, чтобы «не рухнула скамейка»… Она — это «скамейка» уже скрепит и шатается…, например, «в лице» маленького города Пугачёва!

«Что это за город?» — спросите вы. А, это прекрасный городок, ничем не хуже других на просторах Саратовской области

Февраль…Наша небольшая группа проектировщиков из СГАУ им. Н. И. Вавилова, в составе руководителя проектов О. Б. Сокольской, а также авторского коллектива: Н. Л. Медведевой, М. С. Медведева, А. А. Вергуновой, В. М. Токаревой — в пути… Наша цель — именно Пугачёв, расположенный на берегу р. Большой Иргиз. Здесь территории имеют ровный рельеф с небольшим спуском к реке и с резкими перепадами (8-10 м) на берегу. Основной композиционной доминантой города является Воскресенский храм (арх. А. М. Салько), который виден со всех точек застройки. Здесь сохранилось много исторических памятников, монументов, зданий, представляющую культурно-познавательную ценность.

Немного истории для тех, кто не в курсе:

В 1764 году старообрядцы образовали слободу Мечетную. Назвали так, потому, что здесь еще от Золотой Орды оставались развалины мусульманских храмов. Слобода Мечетная в ту пору представляла собой одну улицу. Она тем временем росла и развивалась. В начале XIX века население на Иргизе настолько увеличилось, что императорским указом от 18 декабря 1835 года образовано было в заволжской части тогдашней Саратовской губернии три уезда — Николаевский, Новоузенский и Царевский. Слобода Мечетная назначена городом с переименованием в Николаевск . Торжественное открытие нового уездного города состоялось 9 мая (22 мая по новому стилю) 1836 года. 1 января 1851 года Николаевск отчислен уездным городом во вновь образованную Самарскую губернию. По размерам Николаевский уезд занимал второе место по губернии. В подчинении города оказались крупная торговая слобода Балаково и главная немецкая колония на Волге — Екатериненштадт (ныне г. Маркс ). К этому же времени относится и начало регулярной застройки города по принципу четкой прямоугольной планировки улиц, на основе высочайше утвержденных типовых генеральных планов городов Российской империи.

Во второй половине XIX века в Николаевске строились мельницы купцами Волковойновыми, Чемодуровым, Фоминым. Первая народная школа была открыта в 1848 году. В 1850 г. было создано женское приходское училище, а в 1860 — уездное училище — единственное на весь огромный уезд учебное заведение среднего звена. Николаевская больница Приказа общественного призрения была единственной в крае. В городе имелось несколько крупных мельниц, два кирпичных завода, лесопильный завод, небольшое чугунолитейное производство, много мелких кустарных производств. На базарной площади Николаевска по проекту саратовского архитектора А. М. Салько в 1899 году возведен величественный каменный пятиглавый Воскресенский храм с отдельной трехъярусной колокольней и двумя часовнями на углах. Этот собор и сейчас господствует над городской застройкой, которая состоит в основном из одно и двухэтажных каменных домов.

В 1911 году вольский купец Н. С. Меньков начал строить на свои деньги больницу на 25 коек, которая была открыта 2 ноября 1913 года и подарена городу. В 1913 г. начато строительство водопровода и водозаборных сооружений на реке Иргиз, здание городской электростанции и водонапорной башни в центре города, появилась и телефонная сеть.

10 января 1883 года в Николаевске родился будущий известный писатель Алексей Николаевич Толстой . Жизнь города он описал в своих романах «Хромой барин», «Чудаки».

Советская власть была провозглашена в городе Николаевске 27 ноября 1917 года. Возглавлял большевистскую организацию В. И. Ермощенко. В годы гражданской войны на территории Николаевского уезда В. И. Чапаев формирует отряды 25 дивизии. 11 ноября 1918 года город Николаевск по инициативе В. И. Чапаева был переименован в г. Пугачев

В 1935 году образован Пугачевский район. Тяжкие испытания выпали на долю жителей Пугачева и Пугачевского района в годы Великой Отечественной войны. Около 30 тысяч наших земляков ушли воевать с германским фашизмом. Более восьми тысяч не вернулись с полей сражений. 14 воинов стали Героями Советского Союза. В городе свято чтут память своих земляков, защищавших свободу нашей Родины. В 1975 году в центре воздвигнут памятник Воину-победителю, 9 мая 1985 года открыта аллея Героев Советского Союза, где установлены 15 бронзовых бюстов и щиты с фамилиями всех погибших в годы войны пугачевцев.

В годы войны коллективы пугачевских предприятий перестроились на военный лад. В районе и городе было развернуто движение в помощь фронту. На личные средства горожан и сельских тружеников были построены 21 боевой самолет, танковая колонна. Труженики села отправили для фронта пять миллионов пудов хлеба, десятки тысяч пудов другой сельхозпродукции.

Пугачевский район — интеллектуальный центр Заволжья . В нем имеется сеть образовательных учреждений, Домов культуры, Краеведческий музей, Дом-музей В. И. Чапаева, самодеятельный театр. Книжный фонд библиотек насчитывает 570 тысяч экземпляров. Ежегодно более 700 специалистов выпускают Гидромелиоративный техникум и профессиональное училище. Школы города профессионально ориентированы и связаны с ВУЗами Саратова договорными отношениями. На базе Пугачевского гидромелиоративного техникума работают представительства Саратовского государственного аграрного университета и института предпринимательства и агробизнеса Саратовской государственной академии права, в которых обучается более 1500 студентов близлежащих районов Заволжья, а также соседних областей и Казахстана

На сегодняшний день маленький Пугачёв наделен: прекрасной четкой планировочной структурой, качественным озеленением, объектами историко-культурного наследия и садово-паркового строительства. Однако с плохим дорожным покрытием или полным его отсутствием, недостатком малых архитектурных форм, в том числе искусственных водных устройств, неухоженными строениями и памятниками, на восстановление, которых у этого населенного пункта просто нет средств, хотя есть огромное желание!

…И вот администрация. Прямо с порога нас встретил очень энергичный и душевный заместитель главы администрации Пугачевского муниципального образования по архитектуре, градостроительству и ЖКХ Басенин Владимир Евгеньевич. «Заморив червячка» вкуснейшей местной молочной продукцией и прослушав увлекательную историю города, мы с ним отправились смотреть достопримечательности и предполагаемые объекты. По дороге он бодро излагал свои идеи и мысли, чем и «зажёг» нашу команду. Оказалось, что потенциальных объектов по формированию комфортной среды с загадочным прошлым в городе предостаточно.

С возращением домой завязался напряженный мозговой штурм: поиски идей, обсуждения, споры, истина… И, наконец стали видны очертания будущих концепций — это те объекты, которые участвовали в мартовском голосовании по формированию городской среды: сквер им. С. М. Кирова, сквер «Вертолёт МИ-24В», реконструкция функциональных зон ПКиО им. В. А. Важина и сквер на улице Топорковской. Все важные места, любимы жителями, которым пришлось выбирать один, для той самой реализации, где необходимы, и спонсоры, и инвесторы, и субсидии области, да, и те, федеральные капиталы, способные помочь провинциальному городку.

Каждый из них имеет свою «изюминку», безусловно, необходимую для образа и рационализма.

Наконец наступил день голосования… Победил проект сквер по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области, напротив МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева Саратовской области им. М. В. Ломоносова».

Общая площадь территории под сквер составляет 6800 м2 (170 м х 40 м) = 0,68 га. Территория имеет ровный рельеф. Характерной особенностью проектного предложения является система игровых площадок и воркаута с полупрозрачными навесами неправильных треугольных форм, которые выполняют функцию защиты от солнечных лучей и могут быть решены в различной цветовой гамме. Такое исполнение даст декоративный эффект «цветной тени» на поверхность покрытий. Зигзагообразные дорожки не только креативная «изюминка» проекта, но и важный композиционный элемент, дающий разнообразии видового восприятия посетителей сквера. Входы осуществляются со стороны школы, жилого массива, частновладельческой застройки, а также с ул. Гоголя и ул. Кутякова. Идет чередования типов покрытий площадок, где расположено игровое и спортивное оборудование. По периметру сквер огорожен зелёными насаждениями и живой изгородью из можжевельника. На против школы организована площадка с флагштоком для различных массовых сборов или школьных мероприятий. Сквер должен функционировать круглый год. В зимнее время часть площадок можно заливать под катки, а другую часть использовать под зимние виды развлечений (снежные городки, ледяные скульптуры и пр.). В сквере предусмотрены скамьи с урнами вдоль дорожек и под зелёными насаждениями, а также освещение и подсветка основных биогрупп. Всего этого в настоящее время не увидишь!

Немедленно по времени последовал Всероссийский конкурс по малым городам и историческим поселениям. Всего за 15 дней необходимо было создать дизайн-проект обусловленного пространства… И, снова, дни и ночи, ночи и дни… Решение найдено в трудах и муках, поисках и раздумьях. Дизайн-проект был назван «ЛЕНТА ВРЕМЁН». Он основан на связи времён, начиная с от дореволюционного периода через революционное время, этапы трудовых подвигов, победы в ВОВ, интернациональные войны, заканчивая современностью. В планах пешеходные пути, напоминающие руну «Отал». Она является символом проекта и означает — наследие, наследство, род. Каждая зона комфортной среды решена в собственном стиле, в соответствие с той эпохой, которому принадлежит. Зоны снабжены арками-символами. Например, зона «Гражданской войны» — арка в виде огня, «Трудовой славы» — арка-Солнце, «Победы» — арка-Звезда…

Фасады зданий, предлагается решить также в аналогичной стилистике, кроме зоны «Мира», где предполагается эклектика. В проекте учтена доступная среда для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями (пандусы, навесы и пр.).

Проектом предполагается реконструкция Торгового городка с брусчаткой разных цветовых оттенков, с вертикальным озеленением по границам «Торгового городка», кованными фонарями с рекламами на кронштейнах и подвесными цветочными горшками. Реконструированные фасады объединяются в единые блоки в стилистике XIX века с арочными навесами вдоль них и с вывесками в стилистике «модерн». Это создаст целостный ансамбль. По всей территории предусмотрена реставрация всех фасадов исторических зданий, устройство малых архитектурных форм, включая скульптуры и инсталляции. Так, например, предлагается здание кинотеатра «Октябрь» оформить барельефами гербов Николаевска и современного Пугачёва. На всей реконструированной территории будут работать передвижные ретро-ларьки общественного питания и установлены различные варианты часов. Часы — это символ движения и смены времён. На реконструируемом объекте их много в разной интерпретации, от объемных до настенных. Скульптура «Красный Ангел», расположенный рядом с кинотеатром «Октябрь», замыкает всё мемориальную композицию. Фонари — существующие, т.к. они в хорошем состоянии. Кинотеатр «Октябрь» находиться на «перепутье» между различными функциональными зонами. Его стены предлагается оформить барельефами гербов Пугачёва в разное время (дореволюционного Николаева и настоящего времени), а также реконструировать под общую стилистику вывеску-название кинотеатра).

Малые архитектурные формы — выразители идеи каждой функциональной зоны, например, зоне «Гражданской войны» предполагается установить полупрозрачные арки в виде «огня», фонари из металла под бронзу в форме ажурных призм со светодиодной мерцающей подсветкой «огонь внутри ажурных призм», а также скамьи и урны, соответствующие общей стилистике. Памятник Героям Гражданской войны будет реконструирован в цветовой гамме с учётом его первоначального вида и окружения в целом. В зоне расположатся скульптуры часов, как монументальные, так и авангардные, например, в форме исторического велосипеда. Скульптурная композиция Авангардистам — из металлических фрагментов сваренных труб.

Нашей дизайнерской группой созданы туристические маршруты с центрами притяжения — историческими памятниками и монументами, а также веломаршрут по ул. Бубенца от сквера участникам Гражданской войны до берега р. Б. Иргиз.

Предлагаемые нами проектные мероприятия не случайны. Они подкреплены желаниями жителей города видеть центральные территории благоустроенными и привлекательными. Для улучшения комфортной городской среды, из всех опрошенных, считают создание новых общественных территорий 172 человека (34%), благоустройство действующих общественных территорий 231 человек (46%), сохранение исторической ценности города 100 человек (20%).

Благодаря комплексному подходу к формированию комфортной городской среды возможно благоустроить действующие, создать новые общественные территории, сохранить историко-градостроительную и природную среду исторического поселения, что позитивно скажется на привлекательности города и для жизни населения, и для гостей нашего края.

Мы надеемся, что совместный труд администрации Пугачёвского муниципального образования и команды проектировщиков из ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова не канет «в бездну». Мы также верим, что и неравнодушные люди, и идейные спонсоры, и богатые инвесторы устремят свой взор и не пожалеют средств на него. А, воплощенные в жизнь проекты, свяжут путеводной «лентой времени» и туристов, и население региона с историческими этапами и местами отдыха! «Рухнувшая скамейка» превратиться в прекрасный «трон» для «уставшего ждать счастья пугачёвца»!"