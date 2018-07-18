Легойда: Церковь стремится к истине в вопросе «екатеринбургских останков»

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Окончательное решение о признании подлинности «екатеринбургских останков», предположительно, принадлежащих последнему русскому императору Николаю II и его семье, не привязано ни к каким датам из опасения Церкви совершить ошибку, сказал в среду журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Никто не говорит, что мы ждем к такой-то дате конечную информацию. Ряд экспертиз еще продолжается, и после этого вся информация будет передана священноначалию для рассмотрения и принятия решения. Здесь есть опасение совершить ошибку, поскольку это связано, как уже многократно говорилось, с останками, которые должны быть признаны или не признаны мощами. Соответственно, мне не очень понятно, почему стремление к истине и осторожность принимается за какое-то нежелание (говорить правду — прим. ТАСС)", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном затягивании процесса признания останков со стороны Церкви.

Легойда отметил, что решение о подлинности останков будет принимать не лично патриарх Московский и всея Руси. «Патриарх лично не принимает решений такого уровня. У нас Церковь соборная, и решение будет приниматься соборное (на Архиерейском соборе — прим. ТАСС). Будет обсуждение, по результатам которого все точки зрения будут рассмотрены», — добавил председатель Синодального отдела.

Дело об убийстве царской семьи

Царь Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге . Следователь Николай Соколов , проводивший расследование в 1919-1922 годах по делу об убийстве царской семьи по поручению адмирала Колчака, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых путем сожжения.

В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем в 2007 г. было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.