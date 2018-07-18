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Жители Соликамска сняли на видео лисёнка, вышедшего к ним во время сенокоса
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Жители Соликамска сняли на видео лисёнка, вышедшего к ним во время сенокоса 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Соликамска опубликовал в социальной сети видео, на котором маленький лисёнок вышел к людям.
«Во время уборки сена в Соликамском районе, около посёлка Чёрное, к нам вышла лиса. Точнее лисёнок в возрасте двух-трёх месяцев», — комментирует автор видео Андрей Чупров.
Автор ролика заснял, как зверь, вышедший из леса на скошенный луг, с интересом разглядывает людей. Он осторожно подходит всё ближе и ближе, затем с опаской возвращается на несколько метров. Но, похоже, любопытство брало верх, и лисёнок несколько раз снова возвращался, чтобы подойти поближе. При этом зверя не пугал даже шум работающего трактора.
В какой-то момент один из мужчин, работавших на уборке сена, решил сам подойти к дикому зверю. Тот, почувствовав угрозу, бросился наутёк в сторону леса. Затем, увидев, что мужчина его не преследует, лисёнок снова остановился и стал подходить к людям.
Вблизи людей зверь провёл несколько минут.
Напомним, это не первый случай, когда лиса вышла к людям. В марте около Перми, недалеко от горнолыжной базы, также к людям вышла лиса. Она довольно долго их рассматривала, а в какой-то момент даже залезла в стоящую на снегу сумку. В ней она просидела несколько минут. Затем люди накормили её шашлыком, и через некоторое время зверь ушёл в лес.
А на одном из деревообрабатывающих предприятий под Березниками дикая лиса и вовсе поселилась. Поначалу она просто иногда заходила на территорию предприятия, а потом даже стала забираться в помещение цеха. Люди стали её подкармливать, лисица оказалась сладкоежкой.
В Роспотребнадзоре по Пермскому краю напоминают, что людям не стоит вступать в контакт с лисами, так как они являются переносчиками бешенства.
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