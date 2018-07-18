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Виртуальная реальность поможет рожать без боли
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Виртуальная реальность поможет рожать без боли 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Виртуальная реальность может прийти на помощь женщинам, рожающим детей естественным способом.
Традиционные роды, как правило, сопровождаются очень сильной болью, так что в некоторых случаях молодым мамам приходится проводить эпидуральную анестезию. Ученые из Университета Мичигана выяснили, что технология виртуальной реальности может быть эффективно использована в деле снижения уровня боли у рожениц.
В ходе эксперимента 27 будущих мам, у которых только начались родовые схватки, попросили надеть очки виртуальной реальности. При этом никому из участниц эксперимента не давали обезболивающих лекарств.
Выяснилось, что при использовании виртуальной реальности женщины испытали уменьшение сенсорной, аффективной и когнитивной боли. Отметим, что каждые роды протекают по уникальному сценарию, поскольку у каждого человека свой индивидуальный болевой порог. Медицина с некоторых пор пытается использовать виртуальную реальность для борьбы с дискомфортом, страхом и болью, особенно у маленьких пациентов стоматологов. Кроме того, в этих же целях врачей привлекают такие древние практики, как медитация, иглоукалывание и травяные чаи.
Ученые из Университета Вандербилта давно исследуют технику виртуальной реальности в качестве средства борьбы с наркотической зависимостью. Теперь в Мичигане ее также попробовали и для уменьшения боли во время естественного деторождения, и результаты эксперимента внушают повод для оптимизма.
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