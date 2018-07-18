Россия пригласила верховного комиссара ООН по делам беженцев на встречу по Сирии в Сочи 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российская сторона направила приглашение верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди принять участие в предстоящей 30-31 июля в Сочи встрече по Сирии в астанинском формате. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны в ходе подготовки очередной встречи в астанинском формате, которая созывается в Сочи 30-31 июля, уделяем особое внимание вопросу беженцев. Направили приглашение верховному комиссару ООН по делам беженцев принять участие в этой встрече", — сказала дипломат.