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Россия пригласила верховного комиссара ООН по делам беженцев на встречу по Сирии в Сочи
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Россия пригласила верховного комиссара ООН по делам беженцев на встречу по Сирии в Сочи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российская сторона направила приглашение верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди принять участие в предстоящей 30-31 июля в Сочи встрече по Сирии в астанинском формате. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны в ходе подготовки очередной встречи в астанинском формате, которая созывается в Сочи 30-31 июля, уделяем особое внимание вопросу беженцев. Направили приглашение верховному комиссару ООН по делам беженцев принять участие в этой встрече", — сказала дипломат.
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