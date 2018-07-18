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ВТБ не купит банк «Возрождение» до прояснения ситуации с активами
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ВТБ не купит банк «Возрождение» до прояснения ситуации с активами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВТБ не пойдет на закрытие сделки по покупке банка «Возрождение» до прояснения ситуации с его активами, заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам.
"Там появились всякие новые обстоятельства правового характера. Закрыть (сделку) можно тогда, когда будут юридически чистые документы. Сейчас изучаем, что там происходит", — сказал Костин. Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк, в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).
"Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное. Мы не вышли пока из переговоров", — заявил глава ВТБ в кулуарах Московского урбанистического форума — 2018.
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