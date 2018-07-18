Ещё
«Рогатого» москвича избили и выгнали на улицу за попытку отстоять честь жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Рогатого» москвича избили и выгнали на улицу за попытку отстоять честь жены 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина решил, что его жену изнасиловали, и за это был избит. По данным источника «360» в правоохранительных органах столицы, все оказалось не так просто.
Настоящая Санта-Барбара разыгралась в районе Северное Медведково. Разобраться в произошедшем не сразу получилось даже у самих участников курьезного инцидента.
Все началось, когда супружеская пара решила провести время со своим знакомым в его квартире. Не обошлось и без алкоголя. Когда несколько бутылок горькой опустели, мужчина понял, что его жена почему-то лежит рядом со знакомым абсолютно голая. У бедного мужа родилась в голове единственная мысль: любимую изнасиловали. За оскорбительные предположения страдающего Отелло избили и выкинули за дверь квартиры.
Когда на место драмы прибыли сотрудники полиции, успевшая одеться неверная супруга рассказала, что между ним и знакомым сложились давние, теплые и, конечно, сексуальные отношения. Поэтому никакого изнасилования быть не могло, все случилось исключительно добровольно.
О реакции обманутого мужа ничего не известно.
Житель Казани избил полицейского пакетом. Сотрудник правоохранительных органов пытался усмирить дебошира и попросил его не шуметь в подъезде, за что получил по голове.
360tv.ru: последние новости
Трамвай без водителя попал в аварию в Екатеринбурге Борьбу с дождем сняли на видео в Белгороде 50 детей отравились в вагоне‐ресторане по пути из Москвы на Кавказ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной81
В Москве введен план «Перехват»148
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры80
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение