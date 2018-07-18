«Рогатого» москвича избили и выгнали на улицу за попытку отстоять честь жены

Мужчина решил, что его жену изнасиловали, и за это был избит. По данным источника «360» в правоохранительных органах столицы, все оказалось не так просто.

Настоящая Санта-Барбара разыгралась в районе Северное Медведково. Разобраться в произошедшем не сразу получилось даже у самих участников курьезного инцидента.

Все началось, когда супружеская пара решила провести время со своим знакомым в его квартире. Не обошлось и без алкоголя. Когда несколько бутылок горькой опустели, мужчина понял, что его жена почему-то лежит рядом со знакомым абсолютно голая. У бедного мужа родилась в голове единственная мысль: любимую изнасиловали. За оскорбительные предположения страдающего Отелло избили и выкинули за дверь квартиры.

Когда на место драмы прибыли сотрудники полиции, успевшая одеться неверная супруга рассказала, что между ним и знакомым сложились давние, теплые и, конечно, сексуальные отношения. Поэтому никакого изнасилования быть не могло, все случилось исключительно добровольно.

О реакции обманутого мужа ничего не известно.