За компанию пошлину может уплатить ее представитель

Финансисты напоминают, что за плательщика пошлины необходимую сумму может внести иное лицо, которое является его законным или уполномоченным представителем. Для компании такими представителями чиновники признают тех, кто имеет право действовать от ее имени. Такое право дается на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

Если пошлину в бюджет вносит не тот, кто должен ее уплатить, то в документах нужно отдельно указать, что лицо, уплачивающее сбор, действует от имени плательщика.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»