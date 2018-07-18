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Майкопчанка получила срок за мошенничество с маткапиталом
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Майкопчанка получила срок за мошенничество с маткапиталом 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении майкопчанки.
«С 2015 по 2016 год руководитель двух частных организаций заключила формальные договоры займа без реального получения денежных средств на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счёт средств маткапитала. Договоры с другими документами предоставлялись владелицами маткапитала в ПФР для перечисления средств капитала на счета фирм, принадлежащих злоумышленнице и её родственникам. Однако поступившие из ПФР деньги в размере более 19 млн рублей были ею присвоены», — рассказали в Прокуратуре Адыгеи.
Суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы.
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