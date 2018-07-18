Открытый урок йоги дали в «Орбите» на улице 8 Марта

В досуговом учреждении «Орбита», подразделение которого расположено на улице 8 Марта, провели бесплатное занятие по йоге для детей и подростков. Опытный тренер показала основные асаны участникам от пяти до 16 лет. Об этом сообщили в администрации «Орбиты».

— Детская йога представляет собой комплекс на основе хатха-йоги, который носит динамичный, игровой характер. В ходе занятий ребенок получает навыки управления своим телом. Регулярные занятия помогают ребенку достичь легкости, энергичности, улучшают работу всех органов, — рассказала тренер Юлия Багинская.

Отделение центра досуга и спорта «Орбита» расположено по адресу ул. 8 Марта, д. 9. Узнать о работе секции йоги можно по телефону 8 (499) 152-56-44. (мю)