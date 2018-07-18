«Народная пенсия». Как на Дону помогли престарелым беженкам с Украины

Четыре года скиталась по приютам Ростовской области 95-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны.

Её дом в Луганске разрушен, нет родных, нет документов и средств к существованию. Когда-то она защищала нашу страну, а кто защитит её сегодня?

Вторая война

Раиса Александровна Шувар родом из Миллерово . Когда в Великую Отечественную войну по улицам города загрохотала техника с чёрной свастикой, ей было18 лет. При первой же возможности попросилась на фронт добровольцем.

От Кубани до Прибалтики прошла Раиса по опалённой земле. Впереди — танки, она в ремонтной роте, после боёв в редкие моменты затишья девушка занималась слесарными работами. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После Победы вышла замуж и осталась жить в Луганске. Всю жизнь работала на шахте нормировщицей.

А в 2014 году она снова увидела танки, но не те, что когда-то надёжно защищали её бронёй… Эти как безумные носились по улицам Луганска и без разбору стреляли в женщин и детей.

Соседка посадила Раису Александровну на автобус до российской границы. В дрожащих руках бабушки — лишь небольшая сумка, всё остальное — в разбитом доме. Для женщины началась длинная череда переездов из одного временного пункта размещения в другой.

Кто-то из соотечественников уезжал вглубь России , кто-то отправлялся к родственникам. А больная бабушка за четыре года так и не смогла оформить статус беженки и пенсию не получала — не хватало некоторых бумаг.

Вот так в 95 лет ветеран войны Раиса Шувар оказалась никому не нужной, без документов, без дома и без родины. Чужая на земле, которую когда-то защищала…

«Я и не рада, что столько прожила, всё болит. Тяжело старому, узнаете, доживёте»,.. — говорит Раиса Александровна.

Год назад сотрудники МЧС привезли Раису Шувар в приют общественной благотворительной организации «Матронин дом». С ней вместе здесь оказалась и 82-летняя Елена Тимофеева

«Была «ребёнком войны», стала «бабушкой войны», — горько шутит Елена. — Дом, который уцелел в Великую Отечественную войну, развалился от снаряда в 2014 году».

Женщина бежала из родного украинского села Гранитное после того, как ей прямо под ноги, развлечения ради, стали стрелять. По разрушенным сваям взорванного моста пожилая женщина еле смогла перебраться через реку. Ситуация с документами у неё тоже была плачевная, их оформить не получилось. За плечами четыре года мытарств по пунктам размещения.

«Бабушкам войны»

Сотрудники «Матрониного дома» сняли видео о непростой ситуации бабушек, выложили в социальные сети.

И на счёт приюта стали поступать деньги. Присылали, кто сколько сможет: 42 рубля, тысячу, две. Не олигархи, не представители крупных предприятий, а простые люди, которые умеют сострадать. В назначении перевода: «Бабе Рае», «Бабушке Лене». Вот такая народная пенсия. Раиса Александровна не может сдержать слёз, лишь шепчет: «Спасибо».

США, Хотят помочь и из-за рубежа ( Англия Словения ), но для международных переводов нужно завести счёт на имя Шувар. Сотрудники приюта бабушку привезли в банк, но расписаться она не смогла, глаза не видят. В открытии счёта ей отказали: приходите с доверенностью от нотариуса.

Бабушка Раиса полученные деньги откладывает: «Буду копить на операцию. Хочу вернуть зрение». «А я каждый день смогу теперь покупать себе кефир, очень люблю его», — сказала бабушка Елена.

Собранная народная пенсия на оформление документов не тратится, она остаётся в полном распоряжении получательниц. Бумаги беженкам делают на средства, поступающие от пожертвований на счёт приюта.

«Всего за три дня мы собрали для бабушек 24 170 рублей. Сейчас документы Раисы Шувар активно оформляются. Не хватало свидетельства о рождении и ещё нескольких бумаг, но все социальные службы пошли нам на встречу, сами рассылают запросы и делают недостающие справки.

На полученные средства приют смог оплатить все необходимые пошлины. Мы благодарны каждому, кто помог. Вскоре мы займёмся бумагами Елены Тимофеевой. Обе бабушки начнут получать пенсию и пользоваться всеми льготами, которые они заслужили».