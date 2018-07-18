Как повторить макияж с показа Lanvin

Если вы полчаса выводили одну-единственную стрелку, а она предательски размазалась, не спешите хвататься за мицеллярную воду. В этом сезоне даже самым старательным отличницам придется нарушить beauty-дисциплину: посмотрите на моделей Lanvin — кажется, будто их красили не то на скорую руку, не то с выключенным светом. Выходит, обо всех мучениях можно забыть? «А вы хитрые! — смеется визажист Юрий Ананов. — Но все не так просто: за мнимой неряшливостью кроется кропотливая работа. Повторять такие стрелки лучше с помощью гелевой подводки в баночке: наносите ее широкой кистью, немного отступив от линии роста ресниц. И не забывайте про симметрию: оба глаза должны быть накрашены одинаково. Кстати, дублировать собственную неаккуратность куда сложнее, чем проводить идеальную линию».