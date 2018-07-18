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Путин: к летным испытаниям ракеты-носителя «Союз-5» нужно приступить в 2022 году
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Путин: к летным испытаниям ракеты-носителя «Союз-5» нужно приступить в 2022 году 

ТАСС 1 час назад
Роскосмос, по его словам, должен обеспечить устойчивое поступление средств в экономику от коммерческих услуг.
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