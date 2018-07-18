Поклонников Высоцкого приглашает песенный фестиваль под Новогрудком

Как информирует БЕЛТА, место проведения фестиваля выбрано не случайно. В этих местах до сих пор сохранилась память «о гении места и времени», который жил в Новогрудке во время съемок фильма «Сыновья уходят в бой». Сначала, напомнят вам местные следопыты, Владимир Высоцкий поселился в гостинице, а затем перебрался в частный дом на берегу озера, куда к нему приехала Марина Влади

Сторожили здешних мест вспоминают, что две половинки одной судьбы в те годы были вдохновлены красотой и историей новогрудской земли. Марина Влади писала в своих воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого.

Кстати, одной из фишек нынешнего фестиваля станет ночная трансляция ленты «Сыновья уходят в бой». Киноэкран будет установлен прямо на берегу Литовки. «Главным же на празднике по-прежнему остаются бардовские песни. В конкурсной программе примут участие исполнители со всей Беларуси », — рассказали в отделе культуры местного райисполкома.

Запланированы мероприятия и в самом районном центре. Например, в местной гостинице откроется музыкальный салон «Струна, звучащая стихами». Разместится он в номере-музее, где воссоздали атмосферу 50-летней давности. Примечательно, что этот необычный номер и сегодня можно снять.

На протяжении двух праздничных дней будет открыт палаточный городок, развернутся спортивная, развлекательная и детская площадки, откроются тематические книжные и фотовыставки, точки выездной торговли. Завершится фестиваль концертом гостей и победителей конкурсов разных лет. Каждый час от автовокзала в Новогрудке к месту праздника будет курсировать автобус.